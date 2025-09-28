Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Bursa'da yol verme kavgasında ilginç olay! Sürücü araçtan inmeyince motosikletli camdan girmeye çalıştı

Bursa'da yol verme kavgasında ilginç olay! Sürücü araçtan inmeyince motosikletli camdan girmeye çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da iki sürücü arasında yol verme kavga yaşandı. Gerginlik kısa sürede hararetlenince otomobil sürücüsü araçtan inmeyi reddetti. İyice sinirlenen motorcu camdan içeriye girmeye çalıştı. Otomobile girmeye çalışan ve bağıran sürücüye çevredeki sürücüler müdahale etmeye çalıştı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde trafikte yaşanan bir tartışma, kameralara yansıyan ilginç ve tehlikeli anlara sahne oldu. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme nedeniyle başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü.

Bursa'da yol verme kavgasında ilginç olay! Sürücü araçtan inmeyince motosikletli camdan girmeye çalıştı - 1. Resim

Olay, yoğun trafikte ilerleyen otomobilin motosiklete yol vermemesiyle başladı. Tartışmanın ardından motosikletli, otomobilin yanına gelerek sürücüyle sözlü atışmaya girdi. Otomobil sürücüsü araçtan inmeyi reddedince sinirlenen motorcu camdan içeriye girmeye çalıştı. Bu anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SÜRÜCÜYE MÜDAHALEYE ETMEYE ÇALIŞTI 

Görüntülerde, motorcunun otomobilin camına yaslanarak bağırdığı ve içeriye uzanarak sürücüye müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Birçok kullanıcı, "Araçtan inmek suçsa, motorcu da motorundan inmesin" yorumuyla tepkisini dile getirdi. Tartışmanın her iki taraf için de tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken kullanıcılar, trafikte sağduyunun önemine vurgu yaptı. Öte yandan, trafikte yaşanan öfke patlamalarının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken uzmanlar, sürücüleri sakin kalmaları konusunda uyarıyor.

