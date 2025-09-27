Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bir gecede yüzlerce denizanası ölüsü kıyıya vurdu! Nedeni ortaya çıktı

Bir gecede yüzlerce denizanası ölüsü kıyıya vurdu! Nedeni ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir gecede yüzlerce denizanası ölüsü kıyıya vurdu! Nedeni ortaya çıktı
Gemlik Körfezi, Denizanası, Ölüm, Müsilaj, Bursa, Balıkçılık, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde denizanaları bir gecede ölüp kıyıya vurdu. Yetkililer bu durumun müsilaj etkisiyle olabileceğini dile getirdi.

Bursa'nın Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, Marmara Denizi'nde haftalardır denizanası kabusuyla yaşadıklarını belirterek, bu canlıların hem ağlara hem de balıkçılara ciddi zarar verdiğini söyledi.

Birkaç gün öncesine kadar Gemlik Balıkçı Barınağı'nda denizanası yoğunluğundan geçilmediğini vurgulayan Dalarel, "Bu kötü rüyadan uyanmayı beklerken müsilaj başladı. Balıkçılar kara kara düşünmeye başlamışken çok ilginç bir gelişme oldu" dedi.

Bir gecede yüzlerce denizanası ölüsü kıyıya vurdu! Nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

"ÖLÜ DENİZANALARI KIYIYA VURDU"

Dalarel, bir günde denizanalarının öldüğünü ve şu anda denizde bir tane bile görülmediğini belirterek, "Ölü denizanaları kıyıya vurdu. On binlerce deniz anası birden ortadan kayboldu. Müsilaj etkisiyle öldüğünü düşünüyoruz. Kasımda azalmasını bekliyorduk eylülde bittiler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Borsa İstanbul'da ikinci dalga operasyonu! Çok sayıda gözaltı var28 Ekim yarım gün mü? 2025-2026 resmi tatil günleri araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Turizmde rekor: Antalya dünyanın gözdesi oldu - YaşamTurizmde rekor: Antalya dünyanın gözdesi olduBursa'da orman yangını kontrol altında - YaşamBursa'da orman yangını kontrol altındaBursa Nilüfer'de trafiğe 5 günlük alt yapı çalışması engeli! Alternatif güzergâhlar neler? - YaşamBursa'da trafiğe 5 günlük alt yapı çalışması engeli!Bademcik ameliyatı geçirdi, engelli kaldı! Mahkemeden 109 milyonluk rekor tazminat kararı - YaşamMahkemeden 109 milyonluk rekor tazminat kararıMillet bahçeleri kaçış noktası! Can simidi Başakşehir - YaşamMillet bahçeleri kaçış noktası! Can simidi Başakşehir6 Şubat depremlerinden sonra harekete geçen Kilisli koruyucu aile: İnsanlar seneleri boşa geçirmesin - Yaşam6 Şubat depremlerinden sonra harekete geçen Kilisli koruyucu aile: İnsanlar seneleri boşa geçirmesin
Sonraki Haber Yükleniyor...