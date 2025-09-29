Prof. Dr. Esfender Korkmaz yaptırdı: Çıldır Öğretmenevi törenle hizmete açıldı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Prof. Dr. Esfender Korkmaz tarafından yaptırılan öğretmenevi, törenle hizmete açıldı.

Öğretmenevinin açılış programına Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören, Akademisyen Prof. Dr. Esfender Korkmaz, Çıldır Kaymakamı Barış Aytürk, Türkiye'de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Kemal Azioğlu ve vatandaşlar katıldı. Açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "Esfender Korkmaz hocamı bu önemli yatırımı ilçemize kazandırdığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Çiçek, "Esfender Korkmaz Öğretmenevi'nin açılışını gerçekleştirdik. Esfender Korkmaz bölgemizin yetiştirdiği çok önemli değerlerden bir tanesi. Kendisi buradan ayrıldıktan sonra buraya olan ilgisini hiç kaybetmemiş, devam ettirmiş örnek bir kişilik. Bölgemizin de ihtiyacı olan Çıldır ilçemizin de ihtiyacı olan bir tesisi burada sağ olsun ilçemize kazandırmış oldu. Ben kendisine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu eserin bölgemize, Çıldır ilçemize, Ardahan ilimize ve öğretmenlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"BURADA BUNUN İHTİYACINI YAŞADIM"

Daha sonra konuşan Prof. Dr. Esfender Korkmaz ise, "Çıldır için yapılacak en iyi hizmet nedir" diye sorulsa cevabının "Öğretmenevi" olacağını ifade ederek, "Çünkü Çıldır'da bunun ihtiyacını yaşamış birisiyim" dedi. Korkmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün açılışını yaptığımız öğretmenevinin yerinde 30 yıl önce de başka bir öğretmenevi yapmıştık. Ama 30 yıl içerisinde binanın eskimiş olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı bu binayı yıkma kararı alarak yıktı. Çıldır gibi bir yerde öğretmene çok ihtiyaç var. Çünkü buranın doğa şartları, yaşam koşulları ve geçinme şartları ağır. Bu nedenle özellikle öğretmenlere ihtiyaç var. Öğretmenler de bu yörede kalmak istemiyor. Bu nedenle eğitimde birinci sorun burada öğretmenleri tutmaktı. Öğretmenleri burada tutmak için yapılacak en iyi şey de öğretmenevi yapmaktı. Dolayısıyla bu yıkılan öğretmenevinin yerine bir buçuk yıl önce başladık ve bu öğretmenevini yaptık. Bunu yapılacak protokol ile Milli Eğitim'e devrini yapacağız. Ve işletmesini de Milli Eğitim yapacak. İnşallah yöremize ve Çıldır ilçemize hayırlı olur ve öğretmenlerimizi de burada tutabiliriz."

Konuşmaların ardından kurban kesildi. Protokolün açılış kurdelesini kesmesinin ardından öğretmenevi gezildi.