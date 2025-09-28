Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kütahya bir kez daha sallandı! Simav'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kütahya bir kez daha sallandı! Simav'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kütahya bir kez daha sallandı! Simav&#039;da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yaşam Haberleri  / Haber Merkezi

Kütahya'da merkez üssü Simav ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede gündüz saatlerinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar yaşanmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Kütahya bir kez daha sallandı! Simav'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 1. Resim

AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgiye göre, saat 19.43’de Simav merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 11.91 kilometre olarak açıklandı.

