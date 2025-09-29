Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > 6 milyonda bir görülüyor, Türkiye'de ilk! 'Altın kan' anne-bebeği kurtardı

6 milyonda bir görülüyor, Türkiye'de ilk! 'Altın kan' anne-bebeği kurtardı

Dünyada 6 milyonda bir görülen olay Gaziantep'te gerçekleşti. 2 çocuk annesi Naide Soylu üçüncü hamileliğinde hayatının şokunu yaşadı. Rh Null kan (Altın Kan) grubuna sahip olduğu ortaya çıkan Soylu için Kızılay harekete geçti. Sevindiren haber İspanya'dan geldi, nakil yapıldı ve gebelik sağlıklı bir şekilde sonlandı. Şimdilerde evladını kucaklayan genç anne başına gelenleri anlattı.

Gaziantep'te yaşayan 30 yaşındaki Naide Soylu, üçüncü gebeliğinde dünyanın en nadir kan grubuna sahip olduğunu öğrendi. Literatürde Rh Null, kamuoyunda 'altın kan' olarak bilinen bu gruba yalnızca 6 milyonda 1 kişide rastlanıyor. Doğum öncesi kan ihtiyacı hayati hale gelince, Türk Kızılay harekete geçti. İspanya'dan özel şartlarda getirilen 3 ünite kan, soğuk zincirle Gaziantep'e ulaştırıldı. Zamanla yarışan bu operasyon sayesinde anne sağlıklı bir doğum yaptı ve bebeğini kucağına aldı.

2 KERE DOĞUM YAPTI, 3. HAMİLELİĞİNDE ORTAYA ÇIKTI!

İlk 2 gebeliğinde sorun yaşamayan Naide Soylu, üçüncü gebeliğinde yapılan rutin testlerde kan uyuşmazlığı tespit edilince yakın takibe alındı. Talasemi hastalığı nedeniyle hamileliğinin 7'nci ayında kan nakline ihtiyaç duydu. Türk Kızılay aracılığıyla 3 kez kan temin edildi ancak uyum sağlanamadı. Aile bireylerinin kanları da uyuşmayınca süreç kritik bir aşamaya geldi. Gaziantep Üniversitesi'nde yapılan ileri taramalar ve ABD'den gelen test sonuçları, Soylu'nun Rh Null kan grubuna sahip olduğunu kesinleştirdi.

İSPANYA'DAN 'ALTIN KAN' GETİRİLDİ

Doğumu yaklaşan Naide Soylu için Gaziantep Üniversitesi'nden gelen talep üzerine Türk Kızılay hızla harekete geçti. İspanya'da bulunan 2 ünite dondurulmuş Rh Null kanı ile aktif bir bağışçıdan alınan bir ünite, özel taşıma şartlarında soğuk zincir korunarak önce İstanbul'a, ardından Gaziantep'e ulaştırıldı. Dondurulmuş ünitelerin çözülmesinden sonra yalnızca 72 saat içinde kullanılabilmesi operasyonu daha da kritik hale getirdi.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILDI!

Zamanla yarışılan bu sürecin sonunda yapılan nakil sayesinde anne sağlıklı bir doğum yaptı ve bebeğini kucağına aldı. Türk Kızılay, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu nakille uluslararası düzeyde örnek bir insani yardım başarısına daha imza attı.

"İLK VERİLDİĞİ ANDA KALBİM ÇARPTI"

Anne Naide Soylu, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "İlk kez altın kanı duydum, belki doğurabilirim ama çocuğumu kucağıma alamam diye korktum. Umudum kalmamıştı, ailem ve eşim teselli ediyordu. Doğum zamanı yaklaşırken İspanya'dan gelen güzel haberle hayata tutundum. İlk verildiği anda kalbim çarptı, bir şey oluyor diye korktum ama sonra rahatladım. Ameliyatım zor geçti, sonrasında kanı yine verince toparlandım çok şükür. Kan bağışının ne kadar önemli olduğunu anladım. Bir damlasına muhtaçmışız."

ALTIN KAN NEDİR?

Prof. Dr. Vahap Okan Altın kan grubunun herkese kan verebildiğini ancak sadece aynı gruptan alabileceğini dile getirdi.  Okan, "Bu nedenle 'altın kan' olarak biliniyor. Doğum öncesinde ciddi risk vardı, çünkü kan bulunmazsa hem anne hem bebek hayati tehlike altındaydı. Neyse ki Kızılay süreci hızla organize etti, kan temin edildi ve ameliyat güvenle gerçekleştirildi.

Bu olayda da gördük ki Kızılay'ın hızlı müdahalesi ve devletimizin desteği hem hekimlere hem hastaya çok büyük güven verdi."

KAN BAĞIŞININ HAYATİ ÖNEMİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Bu vaka, Kızılay'ın hayat kurtaran müdahalelerinin uluslararası boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Dünyanın en nadir kan gruplarından biri için yürütülen bu operasyon, gönüllü kan bağışının ve küresel iş birliğinin ne kadar hayati olduğunu gözler önüne serdi.

