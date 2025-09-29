Eric Cantona'dan Filistin'e destek: Mülteci kampında kurulan takımın formasını giydi

Eric Cantona, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail işgali altındaki Beytüllahim'de bulunan Aida mülteci kampının takımı 'Lajee Celtic Club' formasını giyerek paylaşımda bulundu.

FORMA GELİRİ FİLİSTİN'E

Manchester United'da 1992-1997 yılları arasında forma giyen, Fransa Milli Takımı formasıyla 45 defa mücadele eden Cantona, yardım kampanyasının İskoçya'daki Celtic taraftar grupları tarafından başlatıldığını belirterek, "Forma satışında elde edilecek gelir Filistinli mültecilere bağışlanacak" açıklamasını yaptı.