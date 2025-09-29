Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eric Cantona'dan Filistin'e destek: Mülteci kampında kurulan takımın formasını giydi

Eric Cantona'dan Filistin'e destek: Mülteci kampında kurulan takımın formasını giydi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eric Cantona&#039;dan Filistin&#039;e destek: Mülteci kampında kurulan takımın formasını giydi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester United efsanesi eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden beri sürdürdüğü soykırıma karşı, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan takıma destek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek oldu. Filistin'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan Cantona, "Hala bu duruma soykırım demeyen kimse kaldı mı? Hala böyle bir dehşet karşısında gözyaşı dökmeyen kimse kaldı mı?" açıklamasını yapmıştı

Eric Cantona, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail işgali altındaki Beytüllahim'de bulunan Aida mülteci kampının takımı 'Lajee Celtic Club' formasını giyerek paylaşımda bulundu.

Eric Cantona'dan Filistin'e destek: Mülteci kampında kurulan takımın formasını giydi - 1. Resim

FORMA GELİRİ FİLİSTİN'E

Manchester United'da 1992-1997 yılları arasında forma giyen, Fransa Milli Takımı formasıyla 45 defa mücadele eden Cantona, yardım kampanyasının İskoçya'daki Celtic taraftar grupları tarafından başlatıldığını belirterek, "Forma satışında elde edilecek gelir Filistinli mültecilere bağışlanacak" açıklamasını yaptı.

