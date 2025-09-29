ABD'de alkollü sürücü dehşeti! Aracın benzin deposu patladı, 19 yaşındaki genç kabusu yaşadı

Korku filmlerini aratmayan olay, ABD’nin Teksas eyaletinde yaşandı. Sarhoş olduğu iddia edilen bir sürücü, kampüse giden 19 yaşındaki Aidan Poole’a çarptı.

TALİHSİZ GENÇ AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle havada taklalar atan aracın benzin deposu patlarken, olay yerindeki talihsiz genç yanarak ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Poole’un yanık ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yerel yayında kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan gencin annesi Kristi Poole, "Çocuğunuzun ağladığını ve çığlık attığını duymak istemezsiniz ve onun yanması da asla görmek istemeyeceğiniz bir şeydir." dedi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Rich isimli sürücü alkollü araç kullanma suçlamasıyla yargılanıyor.