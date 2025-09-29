Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de alkollü sürücü dehşeti! Aracın benzin deposu patladı, 19 yaşındaki genç kabusu yaşadı

ABD'de alkollü sürücü dehşeti! Aracın benzin deposu patladı, 19 yaşındaki genç kabusu yaşadı

Dünya Haberleri

ABD’nin Teksas eyaletinde bir üniversite öğrencisi alkollü bir sürücünün çarpması sonucu kabusu yaşadı. Çarpışmanın etkisiyle havaya uçan aracın benzin deposu patlarken, talihsiz genç üçüncü derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı. 

Korku filmlerini aratmayan olay, ABD’nin Teksas eyaletinde yaşandı. Sarhoş olduğu iddia edilen bir sürücü, kampüse giden 19 yaşındaki Aidan Poole’a çarptı.

ABD'de alkollü sürücü dehşeti! Aracın benzin deposu patladı, 19 yaşındaki genç kabusu yaşadı - 1. Resim

TALİHSİZ GENÇ AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle havada taklalar atan aracın benzin deposu patlarken, olay yerindeki talihsiz genç yanarak ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Poole’un yanık ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. 

ABD'de alkollü sürücü dehşeti! Aracın benzin deposu patladı, 19 yaşındaki genç kabusu yaşadı - 2. Resim

Yerel yayında kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan gencin annesi Kristi Poole, "Çocuğunuzun ağladığını ve çığlık attığını duymak istemezsiniz ve onun yanması da asla görmek istemeyeceğiniz bir şeydir." dedi.

ABD'de alkollü sürücü dehşeti! Aracın benzin deposu patladı, 19 yaşındaki genç kabusu yaşadı - 3. Resim

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Rich isimli sürücü alkollü araç kullanma suçlamasıyla yargılanıyor.

