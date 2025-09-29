Tekirdağ'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde işçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazanın yaşandığı bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.