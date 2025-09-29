Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tekirdağ'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde işçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Tekirdağ'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazanın yaşandığı bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

