Trump ilan etti: ABD dışında çekilecek filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacak

Trump ilan etti: ABD dışında çekilecek filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trump ilan etti: ABD dışında çekilecek filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacak
Dünya Haberleri

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Amerika dışında üretilen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. 

ABD film endüstrisinin "çok hızlı bir şekilde gerilemesinden" endişe duyan Trump, 4 Mayıs'ta ABD dışında üretilen tüm filmlere yüzde 100 vergi uygulanacağını duyurmuştu. Diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD'den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sunduğuna işaret eden Trump, "Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

Bunun diğer ülkelerin kasıtlı bir çabası olduğunu ve bu nedenle ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurgulayan ABD Başkanı, tüm bunların yanında bunun bir mesaj ve propaganda da olduğunu kaydetmişti. 

Trump ilan etti: ABD dışında çekilecek filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacak - 1. Resim

ABD DIŞINDA ÇEKİLEN TÜM FİLMLERE YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ

Bugün Truth sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, ''Film yapımcılığı işimiz, tıpkı bir bebekten şeker çalar gibi, diğer ülkeler tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nden çalındı. Zayıf ve beceriksiz Kaliforniya Valisi ağır bir darbe aldı! Bu nedenle, uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyen bu sorunu çözmek için, ABD dışında çekilen tüm filmlere %100 Gümrük Vergisi uygulayacağım. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. AMERİKA'YI TEKRAR MÜKEMMEL YAPIN!'' ifadelerinde bulundu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

