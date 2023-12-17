Duyunca ağzınız açık kalacak! Golü koklayan adam Romelu Lukaku’nun babası Türkiye’de oynamış
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Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Belçika’nın golcü yıldızı Romelu Lukaku, son zamanlarda Türk basınında yoğun ilgi görmekte. Şuanda futbol kariyerine Roma’da devam eden Lukaku’nun babası Roger Lukaku'nun, 1996-97 sezonunda Türkiye’de forma giydiğini biliyor muydunuz? Roger Lukaku'nun 1 sene boyunca Gençlerbirliği’nde forma giydi.
Dünyaca ünlü futbolcu Romelu Lukaku’nun Türkiye ile ilgili ayrıntılı bilgisini görünce şok olacaksınız. Roma’da forma giyen Belçikalı yıldızın babası Roger Lukaku'nun bir zamanlar Türkiye'de Gençlerbirliğinde forma giydiği öğrenildi.
Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'nun ailesinin Türkiye'deki geçmişi, futbol dünyasındaki kültürel bağları ve futbolcu ailelerinin farklı liglerdeki izleri üzerine konuşulan konulardan biri haline geldi. Bu tür bağlantılar, futbolun küresel doğası ve farklı ülkelerde yetişen futbolcuların geniş aile geçmişleriyle ilgili futbolseverlerin dikkatini çekiyor.
BELÇİKALI YILDIZIN BABASI TÜKİYE’DE OYNAMIŞ
Lukaku'nun babası Roger Lukaku'nun 1996-97 sezonunda Gençlerbirliği forması giyerken çekilen aile fotoğrafı ortaya çıktı.
İşte o fotoğraf karesi;