Duyunca ağzınız açık kalacak! Golü koklayan adam Romelu Lukaku’nun babası Türkiye’de oynamış

17 Aralık 2023 15:52 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 15:53

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü futbolcu Romelu Lukaku’nun Türkiye ile ilgili ayrıntılı bilgisini görünce şok olacaksınız. Roma’da forma giyen Belçikalı yıldızın babası Roger Lukaku'nun bir zamanlar Türkiye'de Gençlerbirliğinde forma giydiği öğrenildi.

Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'nun ailesinin Türkiye'deki geçmişi, futbol dünyasındaki kültürel bağları ve futbolcu ailelerinin farklı liglerdeki izleri üzerine konuşulan konulardan biri haline geldi. Bu tür bağlantılar, futbolun küresel doğası ve farklı ülkelerde yetişen futbolcuların geniş aile geçmişleriyle ilgili futbolseverlerin dikkatini çekiyor.

BELÇİKALI YILDIZIN BABASI TÜKİYE’DE OYNAMIŞ

Lukaku'nun babası Roger Lukaku'nun 1996-97 sezonunda Gençlerbirliği forması giyerken çekilen aile fotoğrafı ortaya çıktı.

İşte o fotoğraf karesi;