Bugün (2 Kasım Pazar) vapurlar çalışıyor mu? Maraton sebebiyle seferlerde son durum belli oldu

Bugün (2 Kasım Pazar) vapurlar çalışıyor mu? Maraton sebebiyle seferlerde son durum belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün (2 Kasım Pazar) vapurlar çalışıyor mu? Maraton sebebiyle seferlerde son durum belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

47. İstanbul Maratonu kapsamında bugün birçok yol ve köprü trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ise, "Bugün (2 Kasım Pazar) vapurlar çalışıyor mu, seferlerde iptal var mı?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre son durum...

Spor İstanbul tarafından "Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu" sloganıyla düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu 2025 bugün başladı. İstanbul Maratonu kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar ise belli oldu.

Bu kapsamda "Bugün (2 Kasım Pazar) vapurlar çalışıyor mu, seferlerde iptal var mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Bugün (2 Kasım Pazar) vapurlar çalışıyor mu? Maraton sebebiyle seferlerde son durum belli oldu - 1. Resim

BUGÜN (2 KASIM PAZAR) VAPURLAR ÇALIŞIYOR MU, SEFERLERDE İPTAL VAR MI?

Şehir Hatları A.Ş.'nin resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, bugün tüm vapur hatları planlı şekilde çalışıyor. "İptal seferimiz bulunmamaktadır." ifadesiyle, herhangi bir hat için iptal duyurusu yapılmamıştır.

2 Kasım yani bugün vapurlar çalışmaktadır, iptal edilen herhangi bir sefer olmadığı görülmektedir.

47. İstanbul maratonu güzergahı üzerinde yer alan bazı bölgelerde, özellikle de Beşiktaş Karaköy Eminönü ve Üsküdar iskeleleri çevresi sabah saatlerinde geçiş düzenlemelerİ ve gecikmeler yaşanabileceği uyarısı yapıldı..

Bugün (2 Kasım Pazar) vapurlar çalışıyor mu? Maraton sebebiyle seferlerde son durum belli oldu - 2. Resim

Bugün vapurla yolculuk yapacak vatandaşların seyahatlerini esnek planlamaları ve Şehir Hatları'nın resmi sitesi üzerinden canlı sefer durumlarını takip etmelerini öneriliyor.

Maratonun öğle saatlerini tamamlanmasıyla beraber tüm hatlarda normal sefer düzenine geçilmesi bekleniyor

Asgari ücrette 45 bin talebi! DİSK Başkanı hükümete ve işverene çağrı yaptı
