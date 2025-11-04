Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 535 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 535 bin liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 535 bin liraya indi.

 

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 338 bin lira, en yüksek 5 milyon 568 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 5 milyon 535 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 585 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.051 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 778 milyon 827 bin 162,92 lira, işlem miktarı ise 1.051,70 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 265 milyon 899 bin 824,09 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 535 bin liraya geriledi - 1. Resim

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, Vakıf Katılım Bankası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış5.585.000,004.124,15
 En Düşük5.338.000,004.000,00
 En Yüksek5.568.000,004.128,00
 Kapanış5.535.000,004.000,00
 Ağırlıklı Ortalama5.515.846,114.048,84
 Toplam İşlem Hacmi (TL)5.778.827.162,92 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.051,70 
 Toplam İşlem Adedi64
