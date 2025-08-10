Türkiye onu 'çılgın' hız videolarıyla tanıdı... Deniz Servan Narin hayatını kaybetti
Sosyal medyada hız videolarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Deniz Servan Narin, TEM Otoyolu'nda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı milyonlarca izlenen videoları kaldı.
FENOMEN MOTORCU SEVENLERİNİ ÜZDÜ
TEM Otoyolu'nda meydana gelen olayda Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü.
Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı milyonlarca izlenen videoları kaldı.
