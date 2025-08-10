Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Türkiye onu 'çılgın' hız videolarıyla tanıdı... Deniz Servan Narin hayatını kaybetti

Türkiye onu 'çılgın' hız videolarıyla tanıdı... Deniz Servan Narin hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye onu &#039;çılgın&#039; hız videolarıyla tanıdı... Deniz Servan Narin hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sosyal medyada hız videolarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Deniz Servan Narin, TEM Otoyolu'nda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı milyonlarca izlenen videoları kaldı. 

Türkiye'nin 'çılgın' hız videolarıyla tanıdığı Deniz Servan Narin, kullandığı motosiklet tıra çarptı.

Türkiye onu 'çılgın' hız videolarıyla tanıdı... Deniz Servan Narin hayatını kaybetti - 1. Resim

FENOMEN MOTORCU SEVENLERİNİ ÜZDÜ

TEM Otoyolu'nda meydana gelen olayda Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü.

Türkiye onu 'çılgın' hız videolarıyla tanıdı... Deniz Servan Narin hayatını kaybetti - 2. Resim

Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı milyonlarca izlenen videoları kaldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Caner Erkin'den lige olaylı başlangıç! Gol iptal edilince olanlar oldu, direk kırmızı kartla oyundan atıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Marmara'da korkunç kaza! Deniz otobüsü kayalıklara çarptı, yolcular tahliye edildi - 3. SayfaMarmara'da deniz otobüsü kayalıklara çarptı!Yangına giderken kaza yaptı! 2'si itfaiyeci 3 yaralı var - 3. SayfaYangına giderken kaza yaptı! 2'si itfaiyeci 3 yaralı var180 liralık kantar ücretine sinirlendi, dehşet saçtı - 3. Sayfa180 liralık kantar ücretine sinirlendi, dehşet saçtıElazığ'da feci kaza! Motosikletteki yolcu havada 3 takla attı - 3. SayfaMotosikletteki yolcu havada üç takla attıEvi yandı, çatısı çöktü! Bir tek onlara bir şey olmadı - 3. SayfaYangında bir tek onlara bir şey olmadıİstanbul'da trafikte tepki çeken görüntü sonrası harekete geçildi! Sürücü ve kadın gözaltında - 3. Sayfaİstanbul'da trafikte tepki çeken görüntü!
Sonraki Haber Yükleniyor...