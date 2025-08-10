Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
'Tahta parçası olarak gördüm' demişti... Ünlü iş adamı Halit Yukay dosyasında kuru yük gemisi kaptanı tutuklandı

'Tahta parçası olarak gördüm' demişti... Ünlü iş adamı Halit Yukay dosyasında kuru yük gemisi kaptanı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Tahta parçası olarak gördüm&#039; demişti... Ünlü iş adamı Halit Yukay dosyasında kuru yük gemisi kaptanı tutuklandı
Gündem Haberleri

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dava dosyasıyla ilgili ise yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gemi kuru yük gemisi kaptanı tutuklandı.

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili Yalova’da kuru yük gemisi kaptanı C.T., ’taksirle ölüme sebep olmak’ 7 Ağustos 2025 Perşembe günü gözaltına alınmış, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

'Tahta parçası olarak gördüm' demişti... Ünlü iş adamı Halit Yukay dosyasında kuru yük gemisi kaptanı tutuklandı - 1. Resim

"TAHTA PARÇASI OLARAK GÖRDÜM" DEMİŞTİ

Olay zamanı kaza bölgesinden geçiş yaptığı tespit edilen çimento taşıyan Arel 7 isim geminin kaptanı C.T. mahkemedeki ifadesinde şu sözleri kullandı:

Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adası’nı geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30’da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M.S. vardı. Sonra yemeğe indiler. Saat 17.00’da indiler yemeğe.

Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim baktım önüme, sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm, içim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım.

Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o anki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye, bizle alakası yok diye. Ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık, duyardık sesi.

İTİRAZ SONUCU TUTUKLANDI

Yalova Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen adli kontrol kararına karşı Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan itiraz kabul gördü. C.T., İstanbul’da gözaltına alınması akabinde tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangına giderken kaza yaptı! 2'si itfaiyeci 3 yaralı var
