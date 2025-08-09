Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kıvanç Tatlıtuğ'dan yakın dostu Halit Yukay için duygusal çağrı: Yardıma ihtiyacımız var

Kıvanç Tatlıtuğ’dan yakın dostu Halit Yukay için duygusal çağrı: Yardıma ihtiyacımız var

Kıvanç Tatlıtuğ’dan yakın dostu Halit Yukay için duygusal çağrı: Yardıma ihtiyacımız var
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile takipçilerine seslendi. Tatlıtuğ denize açıldıktan sonra kaybolan yakın arkadaşı Halit Yukay’ı bulmak için çağrıda bulundu. “Yardıma ihtiyacımız var” diyen Tatlıtuğ, herkesin elindeki bilgi ve ipuçlarını paylaşmasını istedi.

4 Ağustos’ta Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ederken, Kıvanç Tatlıtuğ kayıp dostu Halit Yukay için çağrı yaptı.

KIVANÇ TATLITUĞ: KRİTİK SAATLERE GİRDİK

Halit Yukay’ı arama çalışmalarına katılan Tatlıtuğ, Instagram hesabından paylaştığı videoda şunları dile getirdi:

“Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının dördüncü günü. Hatta bugün 5. günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik.

Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede dediğim gibi saat 05.00’ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan çağrımdır.”

Kıvanç Tatlıtuğ’dan yakın dostu Halit Yukay için duygusal çağrı: Yardıma ihtiyacımız var - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Yalova'dan denize açılan, yat üreticisi 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denizde arama faaliyetlerine girişti. Marmara Adası yakınlarında, "Graywolf" isimli tekne parçalanmış halde sürüklenirken bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan yakın dostu Halit Yukay için duygusal çağrı: Yardıma ihtiyacımız var - 2. Resim

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan tekneden sonra, ünlü iş insanı Halit Yukay’dan henüz herhangi bir iz bulunamadı. Sahil güvenlik ekipleri, kazanın ardından Marmara Denizi’nde kapsamlı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan yakın dostu Halit Yukay için duygusal çağrı: Yardıma ihtiyacımız var - 3. Resim

