Damla Kent borsada! Gayrimenkul sertifikası bugün işleme başlıyor

Damla Kent Projesi, beklenenden yaklaşık 2 kat fazla talebe ulaşmış, 767 bin 144 kişi projeye katılmıştı. İhracı hedeflenen 14,6 milyar lira değerindeki sertifikalara, 27,3 milyar lira tutarında talep gelirken, bunun üzerine ek satış imkânı da kullanılarak 21,4 milyar liralık satış yapıldı.

Projenin A etabındaki 1.540 konuta ek B etap olarak 674 konutun daha satışı gerçekleştirildi. İki etaptaki toplam 2 bin 214 bağımsız bölümün yakın zamanda temelleri atılarak inşaatı başlayacak.