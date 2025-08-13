Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Leonardo DiCaprio hayatının şokunu yaşadı! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı

Leonardo DiCaprio hayatının şokunu yaşadı! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Leonardo DiCaprio, İbiza, Parti, Ünlü, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oscar ödüllü Leonardo DiCaprio, İbiza’da katıldığı partide polis kontrolüne takıldı. Dünyaca ünlü aktör, tanınmayınca kimliğini göstermek zorunda kaldı.

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, İbiza’da katılmak istediği özel bir davetin girişinde ilginç bir an yaşadı. Polisler, 50 yaşındaki Hollywood yıldızını tanımadı ve kimliğini göstermesini isteyerek üst araması yaptı.

Leonardo DiCaprio hayatının şokunu yaşadı! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı - 1. Resim

Olay, bu ay başında bir villada düzenlenen partide meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, polis partiden önce herkese güvenlik taraması yapıyordu.

Leonardo DiCaprio hayatının şokunu yaşadı! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı - 2. Resim

CEPLERİNDEKİ EŞYALARI ÇIKARIP POLİSE UZATTI

Bu sırada Ceretti olduğu düşünülen bir kadın, “Şu an tamamen üstümü arıyorlar” derken, DiCaprio ceplerindeki eşyaları çıkarıp polise uzattı.

Leonardo DiCaprio hayatının şokunu yaşadı! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı - 3. Resim

Dünyaca ünlü aktör, kapıdaki güvenlik güçlerini ikna edebilmek için kendini tanıtmak zorunda kaldı. Kimliğini gösterdikten sonra içeri girebildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: Başkent EDAŞ duyurdu! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Polatlı, Pursaklar...Rezan Epözdemir kimdir, ne ile suçlanıyor? Ünlü avukat adliyeye sevk edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orlando Bloom yeni rolüne kendini adadı! Zayıflamak için yalnızca iki yiyecekle beslenmiş - MagazinYeni rolüne kendini adadı: Aylarca iki yiyecekle beslenmişDünyaca ünlü oyuncu Misha Collins’ten Türkiye paylaşımı: "Arka bahçelerinde böyle şeyler var" - MagazinDünyaca ünlü oyuncudan dikkat çeken Türkiye paylaşımıGönül Dağı’na sürpriz oyuncu! oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızını oynayacak - MagazinGönül Dağı’na sürpriz oyuncu! oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızını oynayacakSongül Karlı gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Furkan'ı paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı: "Kocaman delikanlı olmuş" - Magazin19 yaşındaki oğlu Furkan'ı paylaştı! Yorum yağdıMüzik dünyasının acı kaybı: Münir Nurettin Selçuk’un oğlu vefat etti - MagazinMüzik dünyasının acı kaybı: Münir Nurettin Selçuk’un oğlu vefat ettiŞarkıcı Elif Buse Doğan’dan olay itiraf! Yaşadığı tacizi anlattı: "Zor şeyler yaşadım" - MagazinÜnlü şarkıcıdan olay itiraf! Yaşadığı tacizi anlattı: "Zor şeyler yaşadım"
Sonraki Haber Yükleniyor...