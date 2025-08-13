Leonardo DiCaprio hayatının şokunu yaşadı! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Oscar ödüllü Leonardo DiCaprio, İbiza’da katıldığı partide polis kontrolüne takıldı. Dünyaca ünlü aktör, tanınmayınca kimliğini göstermek zorunda kaldı.
Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, İbiza’da katılmak istediği özel bir davetin girişinde ilginç bir an yaşadı. Polisler, 50 yaşındaki Hollywood yıldızını tanımadı ve kimliğini göstermesini isteyerek üst araması yaptı.
Olay, bu ay başında bir villada düzenlenen partide meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, polis partiden önce herkese güvenlik taraması yapıyordu.
CEPLERİNDEKİ EŞYALARI ÇIKARIP POLİSE UZATTI
Bu sırada Ceretti olduğu düşünülen bir kadın, “Şu an tamamen üstümü arıyorlar” derken, DiCaprio ceplerindeki eşyaları çıkarıp polise uzattı.
Dünyaca ünlü aktör, kapıdaki güvenlik güçlerini ikna edebilmek için kendini tanıtmak zorunda kaldı. Kimliğini gösterdikten sonra içeri girebildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız