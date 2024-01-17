Leonardo DiCaprio'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı! 'Hâlâ var olduğunu hissetmek ve keşfetmek harika'

17 Ocak 2024 21:03 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 21:09

Dünyada nesli tükendiğine inanılan ve bundan dolayı kırmızı listeye alınan 'leopar sazanı'na geçtiğimiz günlerde Dicle Nehri'nde yeniden rastlandı. Akademisyenlerin kırmızı listedeki 'leopar sazanı' için başlattıkları çalışma 3 ay sonra sonuç verirken, SHOAL adlı Doğa Koruma Örgütünün ise leopar sazanına 'dünyanın en çok aranan 10 balık türü' arasında yer verdiliği belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonunda 50 santimetrelik 2 kilogram ağırlığında siyah benekli balık yakalandı ve balığın leopar sazanı olduğu tespit edildi.

DICAPRIO'DAN TÜRKİYE PAYLAŞIMI

Hollywood oyuncusu Leonardo DiCaprio, bu olaya kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu Türkiye'de yeniden keşfedilen balıkla ilgili 62 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Bu paylaşım Türk kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

DiCaprio paylaştığı fotoğrafta şu sözlere de yer verdi:

"Yeniden keşfedildi: Türkiye’deki bir grup balık bilimcisi, benekli bir balık olan Leopar Sazanı’nı Dicle Nehri’nin Türkiye kısmında buldu. Bu yeniden keşif, tatlı su balıklarının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğu, küresel tatlı su balıklarının küresel olarak azaldığı bir zamanda umut veriyor.

Bu, rewild ve Shoal’ın en çok aranan kayıp balık listesinde olup yeniden keşfedilen ikinci tür. İlki Batman Çopra Balığı, 2021 yılının sonunda Türkiye’nin güneydoğusunda aynı gözü pek ekip tarafından bulunmuştu.

"SON 30 YIL İÇİNDE NESLİ TÜKENME EŞİĞİNE GELDİ"

Leopar Sazanı, bir zamanlar Türkiye’nin doğusundan, Suriye’nin doğusu, İran ve Irak’a kadar Dicle-Fırat nehir sisteminde bol bulunurdu. Ancak son 30 yıl içinde balıkçılık, kirlilik, habitatın yok edilmesi ve baraj inşaatı bu türün neslini tükenmenin eşiğine getirdi.

"Nesli tükenmenin eşiğine getirilen bir türün, her şeye rağmen hala var olduğunu bulma hissi gibisi yok" diyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cüneyt Kara, "Bu yeni bir tür keşfetmekten bile daha heyecan verici çünkü nadir bir türe ikinci bir şans verebileceğimiz anlamına geliyor" dedi."