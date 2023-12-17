Yılın golünü sosyal medyadan attı! Mesut Özil'den Leonardo DiCaprio'ya sert cevap! Kısa sürede 15 milyon kişiye ulaştı

17 Aralık 2023 11:23 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 11:23

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Leonardo DiCaprio'nun Arsenal ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Vizyona giren son filmi Killers of the Flower Moon'daki rol arkadaşı Lily Gladstone ile futbol sohbeti yapan DiCaprio, futbola ilgisi olmadığını belirterek "Arsenal ne?" sözleriyle şaşırttı.

MESUT ÖZİL'DEN LEONARDO DICAPRIO'YA TEPKİ

Bir dönem Arsenal forması da giyen Mesut Özil, Leonardo DiCaprio'nun sözlerine tepki göstererek sosyal medyadan paylaşım yaptı.

DiCaprio'nun sözlerinin paylaşıldığı bir tweeti alıntılayan Özil, "Arsenal Futbol Kulübü 25 yaşından büyük... Niye bilsin ki?" cevabını verdi. Özil'in paylaşı 15 milyona yakın kişi tarafından görüntülenerek gündem oldu.

Özil'in DiCaprio'nun kendinden küçük kadınlarla birliktelik yaşamasına tepki olarak bu tarz bir ifade kullandığı belirtildi.