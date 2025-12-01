Bologna-Cremonese maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Serie A heyecanı sürüyor
İtalya Serie A’nın 13. haftasında Bologna ile Cremonese, heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. İki ekip, sezonun kritik etaplarından birinde karşı karşıya gelirken taraftarlar Bologna-Cremonese maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman canlı yayınlanacak merak ediyor.
Bu akşam Serie A’da nefesler tutulacak! Bologna ve Cremonese, ligdeki konumlarını güçlendirmek için sahaya çıkarken, maç öncesi heyecan şimdiden tribünleri ve ekran başındaki izleyicileri sardı. Peki, Bologna-Cremonese maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman?
BOLOGNA-CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya Serie A’nın 13. haftasında Bologna ile Cremonese kıyasıya rekabet edecek. Renato Dall’Ara Stadyumu’nda oynanacak maç S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
BOLOGNA-CREMONESE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Karşılaşma 1 Aralık Pazartesi günü saat 22.45’te başlayacak. Ev sahibi Bologna, kendi sahasında Cremonese ekibini konuk edecek.
BOLOGNA-CREMONESE MUHTEMEL 11
Bologna: F. Ravaglia, L. De Silvestri, M. Vitík, T. Heggem, C. Lykogiannīs, N. Moro, T. Pobega, R. Orsolini, J. Odgaard, B. Domínguez, S. Castro
Cremonese: E. Audero, F. Terracciano, F. Baschirotto, M. Bianchetti, T. Barbieri, A. Grassi, J. Vandeputte, W. Bondo, G. Pezzella, F. Bonazzoli, J. Vardy