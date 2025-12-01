İspanya La Liga’da haftanın en kritik mücadelelerinden biri bu akşam Madrid’de oynanacak. Rayo Vallecano-Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu!

Son 3 maçtır sahadan galibiyet çıkaramayan Rayo Vallecano, iç sahada oynayacağı bu akşamki maça sıkı bir hazırlıkla çıkacak. Sezonun zorlu dönemlerinden birini yaşayan Valencia, son haftalarda toparlanma sinyalleri veriyor. Deplasmanda oynayacağı maç, turuncu-siyahlılar için yeni bir fırsat. Ligde 16. sırada bulunan ekip, dış sahada üst üste ikinci kez kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

RAYO VALLECANO-VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?



La Liga’nın 14. haftasında oynanacak Rayo Vallecano-Valencia karşılaşması futbolseverler tarafından S Sport ve S Sport Plus ekranları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Büyük karşılaşma Madrid’deki Vallecas Futbol Sahası’nda oynanacak.

RAYO VALLECANO-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Rayo Vallecano ile Valencia arasındaki önemli mücadele 1 Aralık Pazartesi günü sahne alacak. Karşılaşmanın başlama saati 23.00 olarak açıklandı.

RAYO VALLECANO-VALENCIA MUHTEMEL 11



Rayo Vallecano: A. Batalla, A. Rațiu, F. Lejeune, N. Mendy, J. Chavarría, F. Pérez, Ó. Valentín, U. López, Á. García, J. de Frutos, Alemão



Valencia: J. Agirrezabala, T. Correia, C. Tárrega, J. Copete, J. L. Gayà, J. Guerra, Pepelu, D. López, A. Almeida, A. Danjuma, H. Duro

