Aksaray'da iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazasında yaralanan olmazken, kazayı duyarak olay yerine gelen sürücünün yakını fenalaşıp kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki adamın durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Aksaray'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında olay yerine gelen sürücünün yakını kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Küçükbölcek Mahallesi Sanayi Üst Geçidi altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.P. idaresindeki 42 AGH 589 plakalı minibüs ile 06 CKF 122 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken kazada yaralanan olmadı.

SÜRÜCÜ YAKIN OLAY YERİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alan sürücü E.P.'nin yakını İ.Y. (55) olay yerine geldiğinde fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve yakınları yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU CİDDİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, İ.Y.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kalp masajı yapılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Editör:ABDULLAH AYDEMİR

Haberle İlgili Daha Fazlası