Kaydet

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinin en yoğun bölgelerinden birinde, iddiaya göre bir korsan taksi ile iki ticari taksi şoförü arasında tehlikeli bir kovalamaca yaşandı. Yüksek hızla cadde boyunca ilerleyen ve trafikte riskli manevralar yapan araçların yol açtığı tehlikeli anlar, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşananlar hem sürücüleri hem de çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, taksiciler korsan taksilere karşı tedbirlerin artırılmasını talep etti.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası