Eskişehir'de bir vatandaş yerden bulduğu 50 TL'yi "Çay iç" diyerek yolda karşılaştığı kuryeye verdi. Parayı almak istemese de ısrar üzerine kabul eden kurye, kısa süre sonra ara sokakta denk geldiği ihtiyaç sahibi bir kadına bu parayı uzattı. Kadın ise buna karşılık satmaya çalıştığı yara bandını kuryeye hediye etti. Kask kamerasına yansıyan bu karşılıklı iyilik zinciri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İlginç olay, sosyal medyada içerik üreticiliği yapan bir kuryenin başına geldi. Tepebaşı İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde bir adam, yerden tesadüfen bulduğu 50 TL'yi ışık bekleyen kuryeye verdi.

50 TL'NİN DUYGUSAL YOLCULUĞU

En başta parayı almayı reddeden kurye, "Bir çay iç" diyerek kendisine ısrar eden adamı geri çeviremedi. "Dayı senin kalbine gölge değmesin" diyerek yoluna devam eden kurye, Eskibağlar Mahallesi'ndeki bir ara sokakta ihtiyaç kadına denk geldi. Kuryenin 50 lirayı verdiği kadın da sattığı yara bantlarından birini, kuryeye hediye etti.

Kask kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Editör:ABDULLAH AYDEMİR

