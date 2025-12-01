Sosyal medyanın en popüler uygulaması Instagram'da, 1 Aralık Pazartesi günü birçok kullanıcı erişim sorunları yaşamaya başladı. Özellikle akış yenilememe hatası alan kullanıcılar, "İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna cevap arıyor.

1 Aralık 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları, uygulamayla ilgili bazı problemler yaşadıkları dile getirdi.

Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi sorunları, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

1 ARALIK INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

1 Aralık Pazartesi sabahı, birçok sayıda Instagram kullanıcısı platformda erişim sorunu yaşadı. Özellikle fotoğraf ve videoların yüklenmemesi, hikayelerin açılmaması ve ana sayfanın yenilenememesi "Instagram çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı.

Instagram uygulamasında küresel çapta bir çökme bulunmamaktadır. Kullanıcılara uygulamayı güncelleme, cihazı yeniden başlatma ve internet bağlantısını kontrol etme gibi yöntemleri denemeleri tavsiye ediliyor.

1 ARALIK INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Instagram'da yaşanan aksaklıklar yoğun trafik veya bölgesel bağlantı sorunlardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

