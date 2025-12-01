Eskişehir’de arkadaşının evinde cansız bedeni bulunan 37 yaşındaki Beyza Yavuz’un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yavuz’un hayatını kaybettiği evde sahte alkol bulunması üzerine, sahte alkol üretip sattıkları tespit edilen baba ve oğlu gözaltına alındı. 2 şüpheliden biri ise tutuklandı.

Eskişehir’de bir apartmanın 4'üncü katında arkadaşının evinde misafir olarak kalan 37 yaşındaki Beyza Yavuz ölü bulunmuş, Yavuz’un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Yavuz’un hayatını kaybettiği evde sahte alkol bulundu. Yavuz'un sahte alkolden dolayı hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, yeni bir bilgi daha bulundu.

Misafirliğe gittiği evde ölü bulunmuştu

2 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında evlerinde sahte alkol üretip sattıkları belirlenen baba İ.S.E. (76) ile oğlu S.E. (49) gözaltına alındı.

Soruşturmada 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

SAHTE ALKOL ÜRETİYORLARMIŞ

Şüphelilerin evinde yapılan aramada sahte alkol, sahte alkol üretiminde kullanılan materyaller tespit edildi. 49 yaşındaki S.E., sorgu sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba İ.S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyza Yavuz'un kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp raporu sonucu netleşecek.

Editör:ESMA KARAYEL

Haberle İlgili Daha Fazlası