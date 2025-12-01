Bursa'da 'Ekmek almaya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve 2 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki Nisa G.'den sevindiren haber geldi. Nisa, polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki evinden önceki gün 'Ekmek almaya gidiyorum' diyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki Nisa G.'nin ailesi polise haber verdi. İhbar üzerine polis kent merkezinde küçük kız için teyakkuza geçti.

2 GÜN SONRA BULUNDU

2 gün sonra sevindiren haber Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinden geldi. Polis ekiplerinin bulduğu kız çocuğu işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Aile, polis ekipleri ve kendilerine destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

Editör:MAHMUT EKİNCİ

