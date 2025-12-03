Avrupa Birliği’nin Rus gazını 2027 sonbaharından itibaren tamamen yasaklama kararı, kıtanın enerji dengesini altüst etti. Uzmanlara göre bu tarihi adım, Avrupa'yı yeni bir enerji haritasına zorlayacak ve bu haritanın tam merkezinde Türkiye yer alacak.

Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Konseyi, Rusya’dan Avrupa Birliği’ne yapılan tüm doğal gaz ithalatının tamamen yasaklanması konusunda uzlaştı. AB kurumları, kararın 2027 sonbaharında yürürlüğe girecek şekilde takvimlendirildiğini duyurdu.

Avrupa Konseyi açıklamasında, yasak kararının Rusya’nın gaz tedarikini “silah olarak kullanmasının” ardından alındığı ifade edildi. Brüksel, bu adımla Avrupa enerji güvenliğinde yeni bir döneme geçmeyi hedefliyor.

Yasak Aşamalı Olarak Yürürlüğe Girecek

LNG’de 2027 başı, boru hattı gazında 2027 sonbaharı

Hazırlanan düzenlemeye göre:

LNG ithalatında uzun vadeli sözleşmeler 1 Ocak 2027 itibarıyla durdurulacak. Boru hattı gazına yönelik uzun vadeli sözleşmeler ise 1 Kasım 2027'de sona erecek. LNG için kısa vadeli sözleşmeler 25 Nisan 2026'da, boru hattı gazı için kısa vadeli sözleşmeler 17 Haziran 2026'da yasak kapsamına girecek. Bu tarihlerle birlikte AB, Rus gazına kapıları tamamen kapatmış olacak.

SON ONAY BEKLENİYOR

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve üye devletlerin nihai onayı gerekiyor. Onay sürecinin ardından enerji rejimi AB genelinde yeniden şekillenecek.

AVRUPA RUS GAZINI KAPATIYOR, YENİ MERKEZ TÜRKİYE OLUYOR

Avrupa Birliği’nin 2027 sonbaharında Rus gazını tamamen yasaklama kararı, kıtanın enerji denkleminde büyük bir boşluğa neden oldu.

Boşluğu dolduracak ülke ise uzmanlara göre Türkiye.

Japonya Enerji Ekonomisi Enstitüsü Kıdemli Ekonomisti Akira Yanagisawa, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya her yıl taşınan 45 milyar metreküp gazın artık durduğunu hatırlatarak kritik uyarıyı yaptı:

“Avrupa şimdi Ukrayna hattı kapandığı için gaz açığını ya LNG ile kapatmak zorunda kalacak ya da Rusya’dan Türkiye üzerinden boru hattı sevkiyatını artıracak.”

Yanagisawa, TürkAkım dışında Avrupa’ya ulaşabilecek ciddi bir boru hattı alternatifi kalmadığını belirterek şu değerlendirmeyi ekledi:

“Türkiye, Rusya’dan Avrupa’ya boru hattıyla gaz iletimindeki artan hacmi kabul etmede önemli bir rol üstlenecek.”

AVRUPA İÇİN TEK GERÇEKÇİ KORİDOR: TÜRKİYE

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü Araştırma Görevlisi Zuzana Princova da dikkat çeken benzer bir tablo çizdi. Princova’ya göre Rusya’nın Türkiye üzerinden gaz sevkiyatı büyüyebilir ve bu, Avrupa için hayati önem taşıyacak:

“Türkiye üzerinden geçen boru hatlarında boş kapasite varsa, Rus veya Azerbaycan gazının Avrupa’ya sevkiyatında artış sağlanabilir. Bu büyük ölçüde kapasite meselesi.”

Avrupa’nın Rus gazını tamamen yasakladığı bir dönemde Türkiye’nin boru hatları ve LNG altyapısıyla kritik konuma yükseldiği yorumsuz biçimde öne çıkıyor.

TÜRKİYE, GAZ MERKEZİ OLMA HEDEFİNDE GİDEREK ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye son 20 yılda LNG ve FSRU tesisleriyle güçlü bir altyapı oluşturdu. 2024 itibarıyla yaklaşık 100 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsayan anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye’nin son yıllarda yaptığı önemli LNG anlaşmalarından bazıları şöyle:

Umman: 2025–2035 arasında yıllık 1 milyon ton (≈1,4 milyar m³) LNG

ExxonMobil: Yıllık 2,5 milyon ton (≈3,45 milyar m³) LNG

Shell: 2027’den itibaren 10 yıl boyunca yıllık 4 milyar m³

TotalEnergies: 2027’den itibaren yıllık 1,6 milyar m³

RUSYA, AZERBAYCAN VE İRAN’DAN GELEN HATLAR AVRUPA İÇİN KİLİT

Rusya, Azerbaycan ve İran’dan Türkiye’ye uzanan enerji hatları, Avrupa’nın yasak sonrası oluşacak gaz açığını karşılayabilecek en güçlü altyapıyı oluşturuyor. TürkAkım hattı yıllık 31,5 milyar metreküp, Mavi Akım hattı 16 milyar metreküp kapasiteye sahip. Azerbaycan gazını taşıyan TANAP’ın yıllık iletim kapasitesi 16 milyar metreküpe ulaşırken, İran–Türkiye Doğalgaz Boru Hattı da yıllık 10 milyar metreküplük akış sağlayabiliyor.

