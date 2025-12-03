Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam oranları için 5 aylık enflasyon verileri kritik bir eşiği işaret etti. Bu verilere bakıldığında, memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 17,56'lık zammı garantiledi. Gözler 6 aylık enflasyon verilerine çevrilirlen "Öğretmen maaşı ne kadar olacak?" sorusu merak edilmeye başlandı

Gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında 2026 Ocak ayında öğretmen ve uzman öğretmen maaşlarına yapılacak zam yer alıyor.

Kasım ayı TÜFE verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı 5 aylık enflasyon farkı da netleşti.

Öğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte güncel zamlı maaş tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasım ayında aylık %0,87, yıllık ise %31,07 artış gösterdi. Bu rakamlar, Ocak zammına ilişkin hesaplamalarını hızlandırdı.

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Beş aylık enflasyon verilerine göre SGK ve BAĞ-KUR emeklileri %11,21, memur ve memur emeklileri ise %17,56 oranındaki zammı almaya hak kazandı.

Öğretmenlerin 2026 yılında alacağı zamlı maaş şu şekildedir;

Ünvan Derece Mevcut Maaş Zamlı Maaş Öğretmen 1/4 61.146 TL 71.883 TL

5 aylık enflasyon farkına bakıldığında, en düşük memur maaşı 60 bin 366 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.

