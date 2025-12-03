Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Başakşehir–Fenerbahçe karşılaşması için geri sayım başladı. 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri taraftarların gündeminde yer alıyor.

Trendyol Süper Lig’de haftanın kritik mücadelelerinden biri olan Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi bilet arayışı hız kazandı. Her iki takımın ligdeki konumu ve son hafta performansları, karşılaşmaya olan ilgiyi artırırken seyirciler biletlerin satış tarihine dair resmi açıklamayı merak ediyor.

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Başakşehir yönetiminin Fenerbahçe karşılaşması için bilet hazırlıkları sürüyor. Karşılaşmanın yoğun ilgi görmesi beklendiği için biletlerin kademeli şekilde satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Kulübün son haftalardaki uygulamalarına bakıldığında, biletlerin genellikle maçtan 3-4 gün önce Passolig üzerinden satışa çıktığı biliniyor.

Resmi satış tarihi henüz açıklanmadı ancak Başakşehir’in Fenerbahçe gibi yüksek talep gören maçlarda önce kombine sahiplerine, ardından genel satışa geçiş yaptığı biliniyor. Resmi açıklamanın kulübün sosyal medya hesapları ve Passolig platformu üzerinden duyurulması bekleniyor.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesi 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Haftanın en merak edilen maçlarından biri olan karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, Süper Lig yayıncısı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Sarı-lacivertliler açısından zirve yarışındaki kritik durumu nedeniyle bu maç özel önem taşıyor. Başakşehir ise son haftalardaki yükselen performansını güçlü rakibi karşısında sürdürmek istiyor. Bu nedenle stadyumda yoğun seyirci ilgisi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası