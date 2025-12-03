Pankreas kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Soner Olgun, sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulunarak sevenlerini sevindiren bir haber paylaştı. Olgun, yaptığı açıklamada “Tedavim sona erdi. Enerjim yerinde ve moralim iyi” ifadelerini kullandı.

“İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi unutulmaz şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde özel bir yere sahip olan Soner Olgun, yaklaşık 8 ay önce pankreas kanseri teşhisi almıştı. 66 yaşındaki ünlü sanatçı, uzun bir sessizlik döneminin ardından son sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verdi.

"KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİ SEANSLARIMIZ BİTTİ"

Habertürk’te yer alan habere göre Olgun, sürecin nasıl ilerlediğini anlattı ve “Doktorların önerdiği bütün tedavileri aldık. Ameliyatımız yapıldı. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarımız bitti. Şu anda takip altındayım. Önümüzdeki günlerde bir konsültasyon yapılacak. Ek tedavi gerekip gerekmediğine doktorlarım karar verecek” şeklinde konuştu.

"ENERJİM YERİNDE, MORALİM İYİ"

Kendini iyi hissettiğini ve moralinin yerinde olduğunu vurgulayan Soner Olgun, ayrıca çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ifade etti:

“Enerjim yerinde ve moralim iyi. Çalışmalarımı ve sahnelerimi sürdürüyorum. Aralık ayının 16’sında Özlem Olgun’la birlikte hazırladığımız yeni çalışmamız yayınlanacak. Hemen ardından benim bir başka çalışmam dinleyicilerimle buluşacak. Üretmeye devam ediyorum.”

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ

Pankreas kanseri, genellikle erken evrelerde belirti vermediği için “sessiz ilerleyen” bir kanser türüdür. Ancak bazı erken ve ileri dönem belirtileri vardır. İşte pankreas kanserinin yaygın belirtileri:

1. Karın ve sırt ağrısı: Özellikle üst karın bölgesinde veya sırta doğru yayılan ağrı.

2. İştah kaybı ve kilo kaybı: Nedensiz kilo kaybı ve iştah azalması sık görülür.

3. Halsizlik ve yorgunluk: Genel bir enerji kaybı ve yorgunluk hissi.

4. Sindirim sorunları: Bulantı, hazımsızlık veya şişkinlik.

SONER OLGUN KİMDİR?

18 Haziran 1959’da Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğdu.

Eğitimini Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun oldu.

Profesyonel müzik kariyerine 1992’de yayımladığı Letafet albümü ile adım attı.

“İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesi kazandı.

Soner Olgun, albümlerinin yanı sıra sahne performanslarıyla da tanınıyor.

Sanatçı, söz ve müziklerini kendisi yazdığı eserlerle de dikkat çekiyor.

Eşi Özlem Olgun ile birlikte zaman zaman düet ve ortak projeler gerçekleştiriyor.

Ayrıca tiyatro alanında da çalışmaları bulunuyor. “Letafet” adlı oyunu yazıp müziklerini de bestelemişti.



