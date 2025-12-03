Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Geçtiğimiz ayın zam şampiyonu evcil hayvanlar ile ilgili ürünler olurken, en çok ucuzlayan ise taze sebzeler grubu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Bu göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

KASIM AYININ ZAM ŞAMPİYONU

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Kasım ayında en fazla fiyat artışı yüzde 16,97 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünlerde yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 9,52 azalışla taze sebzeler (patates hariç) oldu.

Kasım ayının zam şampiyonu belli oldu! İşte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

FİYATI ARTAN VE DÜŞEN ÜRÜNLER

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 14,27, paket turlar yüzde 12,79, patates yüzde 6,90, margarin yüzde 6,59 oldu.

En çok ucuzlayan bazı ürünler; tavuk eti yüzde 8,64, yumurta yüzde 8,38, taze balık yüzde 7,07, otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri yüzde 5,20 olarak gerçekleşti.

Haberle İlgili Daha Fazlası