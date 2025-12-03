Süper Lig'de Avrupa kontenjanında kalmak isteyen Göztepe, hücum yollarında kadrosunu geliştirmek için forvet arayışlarını hızlandırıyor. İzmir ekibi, gözlerini Brezilya'da forma giyen Andre Henrique'ye çevirmiş durumda.

Ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Göztepe, daha önce de ilgilendiği Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio’nun 23 yaşındaki forvet oyuncusu Andre Henrique için yeniden temaslara başladı. Romulo ve Emerson’un ayrılmasından ötürü hücum hattındaki eksikliği gidermeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak ve anlaşmaya satın alma opsiyonu eklemek istiyor. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken transferde yakın zamanda kesin kararın verilmesi bekleniyor.

GREMİO, BONSERVİS KONUSUNDA ISRARCI

İzmir ekibinin, Henrique için Brezilya temsilcisi Gremio ile tekrar masaya oturduğu ve transferi opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmeyi istediği öğrenildi. Göztepe cephesinin, yapılacak anlaşmaya satın alma opsiyonu eklemek istediği belirtilirken, Gremio’nun ise oyuncuyu bonservisiyle elden çıkarmaya sıcak baktığı ifade edildi. Bu nedenle taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü, transferin mali şartlarının belirleyici olacağı vurgulanıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün teknik heyetinin de genç forvetin profilini kadro yapısına uygun bulduğu, özellikle fizik gücü ve hareketliliği nedeniyle hücum hattına önemli bir alternatif olarak değerlendirildiği kaydedildi. Görüşmelerin hızlandığı transfer sürecinin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz netlik kazanması bekleniyor.

Henrique, Gremio formasıyla çıktığı 70 resmi maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Genç yaşına rağmen Brezilya Ligi'nin önemli takımlarından birinde düzenli süre bulabiliyor. Kulüp, gol yollarında yaşanan sıkıntıyı çözmek adına Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

