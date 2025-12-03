Süper Lig'in 15'inci haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Alanyaspor ile Antalyaspor arasında saat 20.00'de başlayacak derbi öncesi konuk takım taraftarı hakkında dikkat çeken bir karar çıktı. Mücadelede deplasman tribünü kapalı olacak ve Antalyasporlu taraftarlar stada giriş yapamayacak. Yaşananların ardından kırmızı-beyazlı kulüpten çarpıcı bir iddia geldi.

Trendyol Süper Lig’in 15’inci haftasında Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak Corendon Alanyaspor - Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde deplasman ekibinin taraftarına kötü haber geldi. kırmızı-beyazlı futbolseverler, Alanya İlçe Kaymakamlığı İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun kararıyla hayal kırıklığı yaşadı. Kurul, derbi karşılaşmasını Antalyaspor taraftarına kapattı.

"ANTALYASPOR BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU TALEP ETMİŞ"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, yerel televizyon kanalı Kanal V'de yaptığı açıklamada, söz konusu kararla ilgili Alanyaspor cephesinin talebinin olduğunu söyledi. Perçin, "Antalyaspor taraftarının Alanya maçında yer almaması için emin olmamakla beraber Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun talebi olduğunu öğrendik" dedi.

Rıza Perçin

"FUTBOLUN RUHUNA AYKIRI"

07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği, yazılı bir açıklama yaparak, 'derbiye konuk takım taraftar yasağı' kararına tepki gösterdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına derbi karşılaşmaları için benzer kararların alınmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Futbol taraftarla, rekabet tribünle güzeldir. Armamızın peşinden gitmek istiyoruz. Alınan bu karar futbolun ruhuna, rekabetin doğasına aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

07 Gençlik taraftarları tribünde

