Kaydet

Hatay'ın İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi'nde, daha önce yaşanan ve 63 yaşındaki bir kadının pompalı tüfekle vurulduğu olayın şüphelilerinden olan M.Ç., bu kez aynı sokak üzerinde yaşadığı husumetlisini hedef aldı. Adli kontrolle serbest bırakılan M.Ç.'nin, hafif ticari aracıyla husumetlisinin üzerine sürerek ezmeye çalıştığı bu akılalmaz olay, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi M.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası