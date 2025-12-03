Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcumuz Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Washington Wizards'ı yendi. Gecenin diğer maçlarında Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans'ı mağlup etti ve Boston Celtics, New York Knicks karşısında galip geldi.

NBA’de gecenin öne çıkan maçlarında milli basketbolcu Adem Bona’nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Washington Wizards’ı 121-102 mağlup etti. Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards'ın etkileyici performansıyla New Orleans Pelicans'ı uzatmalarda geçerken, Boston Celtics ise Jaylen Brown’ın yıldızlaştığı mücadelede New York Knicks’i yenerek taraftarını sevindirdi.

ADEM BONA OYNADI, 76ERS KAZANDI

Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada, 76ers'ın genç oyuncusu Adem Bona 4 sayı ve 5 ribauntluk performans sergiledi.

Tyrese Maxey 35 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jared McCain 14 sayı kaydetti.

Wizards'da Tristan Vukcevic 16 sayı, Justin Champagnie, Marvin Bagley ve Will Riley 13'er sayıyla oynadı.

ANTHONY EDWARDS'DAN 44 SAYILIK KATKI

Smoothie King Center'da oynanan karşılaşmada Minnesota Timberwolves, uzatmalarda New Orleans Pelicans'ı 149-142 mağlup etti.

Timberwolves'da Anthony Edwards 44 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Rudy Gobert 26 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparken Naz Reid 18 sayıyla oynadı.

Pelicans'da Trey Murphy'nin 33 sayı ve 15 ribauntluk "double-double" performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Saddiq Bey 22 sayı, Derik Queen ve Jeremiah Fears ise 21'er sayıyla oynadı.

JAYLEN BROWN, CELTICS'I GALİBİYETE GÖTÜRDÜ

Boston Celtics, Jaylen Brown'ın 42 sayıyla oynadığı maçta, evinde New York Knicks'i 123-117 mağlup etti.

Celtics'de, Derrick White 22, Anfernee Simons 12 ve Josh Minott 11 sayıyla Celtics'i galibiyete taşıyan diğer isimler oldu.

Knicks'te Mikal Bridges 35 ve Karl-Anthony Towns da 29 sayı üretti.

