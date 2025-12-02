Fenerbahçe Beko forması giyen Onuralp Bitim, A Milli Takım'ın Bosna Hersek ile oynadığı maçta sağ ayak bileğinden sakatlanmıştı. 26 yaşındaki basketbolcudan kötü haber geldi.

Fenerbahçe Kulübü, Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam'ın 93-71 kazandığı Bosna Hersek karşılaşmasında sakatlanan milli basketbolcu Onuralp Bitim'in ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Onuralp Bitim

"AYAK BİLEĞİ BAĞLARINDA YIRTIK"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Onuralp Bitim, milli takımımızın 27 Kasım tarihinde Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmada sağ ayak bileğinden sakatlanmıştır. Sporcumuzun yapılan detaylı kontrollerinin ardından ayak bileği bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Onuralp Bitim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası