Çaykur Rizespor açıkladı: Yeni teknik direktör belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. İlhan Palut, 3 gün önce kaybettikleri Kayserispor maç sonrası görevi bırakmıştı.
Spor 51 dk önce
Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağladı.
- İlhan Palut, Rize ekibinin Zecorner Kayserispor'a 1-0 yenildiği maç sonrasında görevinden ayrılmıştı.
- Recep Uçar, Pendikspor ile Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesini Çaykur Didi Stadyumu'nda izleyecek.
- İlhan Palut, Çaykur Rizespor'da bu sezon 14 maçta görev yaptı; 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.
Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar ile anlaşma sağladı. Süper Lig'in 14'üncü haftasında Rize ekibinin sahasında Zecorner Kayserispor'a 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından İlhan Palut, görevinden ayrılmıştı.
"PENDİKSPOR MAÇINI STATTA İZLEYECEK"
Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır. Teknik direktör Recep Uçar, Pendikspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesini teknik ekibi ile birlikte Çaykur Didi Stadyumu'nda izleyecektir" ifadelerine yer verildi.
14 MAÇTA 6 YENİLGİ
Çaykur Rizespor'da bu sezon 14 maça çıkan İlhan Palut, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.
