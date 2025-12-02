Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaştığı yönündeki haberlere açıklık getirdi. Karadeniz ekibinin hocası İlhan Palut, 29 Kasım Cumartesi günü 1-0 mağlup oldukları Kayserispor maçının ardından istifa etmişti.

Son olarak görev yaptığı Trabzonspor ile 31 Ağustos 2024 tarihinde sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Abdullah Avcı, hakkında çıkan Çaykur Rizespor iddialarına cevap verdi.

"RİZESPOR İLE GÖRÜŞMEM OLMADI"

Aslen Rizeli olan 62 yaşındaki çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde hakkımda Çaykur Rizespor ile anlaştığım yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu iddialar doğru değildir ve herhangi bir görüşmem olmamıştır. Şehrimin takımı Çaykur Rizespor'a başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı

A Milli Takım'ın başında 2011-2013 yılları arasında görev yapan Abdullah Avcı, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor ile 81 puan toplayarak, kariyerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

