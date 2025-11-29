Kayserispor karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımın yeni bir sese ihtiyacı olduğunu belirterek 2.5 yıllık görevinden ayrıldığını açıkladı. Palut, "Tüm sorumluluk benim" dedi.

Zecorner Kayserispor karşısında alınan mağlubiyetin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, görevini bıraktığını açıkladı. Palut, maçla ilgili değerlendirme yapmayacağını belirterek sözlerine başladı.

İlhan Palut, takımın yeni bir sese ihtiyacı olduğunu belirterek 2.5 yıllık görevinden ayrıldığını açıkladı

"TAKIMA YENİ BİR SES LAZIM"

Tecrübeli çalıştırıcı, 2.5 yıldır görev yaptığı kulüpten ayrılma kararını şu şekilde duyurdu:

"Maçı konuşmak istemiyorum. Kendim ve ekibim adına maç değerlendirmesi yapmak istemiyorum. 2.5 yıldır burada çalışıyoruz. Burası çok güzel bir kulüp, çok iyi insanlar var. Hayatım boyunca geri adım atmak tarzım olmadı ama bu takıma yeni bir ses lazım. Yeni dokunuşlara ihtiyaç var. Belki farklı oyuncuların sırtını daha sevgiyle okşamak lazım."

Sözlerine teşekkür ederek devam eden tecrübeli çalıştırıcı, ayrılık kararındaki sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunun altını çizerek

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum, ellerinden geleni yaptılar. Tüm sorumluluk benim. Kulübün yöneticilerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbini kırdığım insanlar varsa haklarını helal etsin. Kulüpten izin almadan bu açıklamayı yapıyorum. Herkese teşekkür ediyorum." şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Editör:ERENAY KOÇKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası