Süper Lig'de zirvenin 11 puan gerisine düşen Beşiktaş, teknik heyetin beklentilerini karşılayamayan Alman stoper Felix Uduokhai ile devre arası transfer döneminde yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta devre arası hareketliliği başladı. Geçtiğimiz sezon başında kadroya dahil edilen ancak beklenen katkıyı veremeyen Felix Uduokhai'ye ocak ayında veda edilmesinin planlandığı öğrenildi.

DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILABİLİR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Alman stoper için ayrılık ihtimali güçleniyor. Kadro planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki oyuncunun, ocak ayı transfer döneminde takımdan gönderilmesi gündemde.

Felix Uduokhai

SERGEN YALÇIN İSTEMİYOR

Beşiktaş formasıyla bu sezon 11 maçta görev alan Felix Uduokhai, özellikle büyük maçlardaki konsantrasyon kayıplarıyla tepki çekti. Teknik direktör Sergen Yalçın, savunma oyuncusunu gelecek planlamasında düşünmediğini raporunda bildirdi.

Sergen Yalçın

ALMANYA YOLCUSU

Udookhai'nin ayrılığı için Almanya'dan bazı kulüplerin nabız yokladığı ifade ediliyor. Bundesliga ve Bundesliga 2 ekiplerinin, mali şartların oluşması halinde tecrübeli stoperi kadroya katmaya sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun ayrılığından bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

Editör:GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası