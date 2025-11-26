Beşiktaş'ta Orkun Kökçü dönüyor: İşte Sergen Yalçın'ın kadro tercihi...
Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında 30 Kasım Pazar günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, bu maçla birlikte takıma dönecek. Milli futbolcu, 3-2 mağlup oldukları Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görmüştü.
- Kırmızı kart nedeniyle aldığı iki maç cezası tamamlanan Orkun Kökçü, bu maçta takıma dönecek.
- Sergen Yalçın, merkezde Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'yi görevlendirecek.
- Rafa Silva'nın yokluğunda Vaclav Cerny'nin görev alması bekleniyor.
- Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Tammy Abraham yedeğe çekilebilir. Abraham'ın yerine El Bilal Toure ileri uçta görev alması bekleniyor.
Son olarak Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirvenin 11 puan gerisine düşen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ligin son sırasındaki rakibi karşısında hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılarda, Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart gören ve 2 maçtır takımdan uzak kalan Orkun Kökçü, bu maçla birlikte takıma dönecek.
SERGEN YALÇIN'IN KARAGÜMRÜK KARARI
Teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü ve diğer kaptan Wilfred Ndidi'ye merkezde görev verecek. Portekizli yıldız Rafa Silva'nın yokluğunda ise bu ikilinin önünde Vaclav Cerny'nin forma giymesi bekleniyor.
Forvette, beklentileri karşılayamayan Tammy Abraham'ın kulübede oturma ihtimali bulunuyor. İngiliz yıldızın yedeğe çekilmesi halinde, Malili oyuncu El Bilal Toure ileri uçta görev alacak.