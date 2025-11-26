Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında 30 Kasım Pazar günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, bu maçla birlikte takıma dönecek. Milli futbolcu, 3-2 mağlup oldukları Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görmüştü.

Son olarak Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirvenin 11 puan gerisine düşen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ligin son sırasındaki rakibi karşısında hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılarda, Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart gören ve 2 maçtır takımdan uzak kalan Orkun Kökçü, bu maçla birlikte takıma dönecek.

Beşiktaş, Orkun Kökçü ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı

SERGEN YALÇIN'IN KARAGÜMRÜK KARARI

Teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü ve diğer kaptan Wilfred Ndidi'ye merkezde görev verecek. Portekizli yıldız Rafa Silva'nın yokluğunda ise bu ikilinin önünde Vaclav Cerny'nin forma giymesi bekleniyor.

Forvette, beklentileri karşılayamayan Tammy Abraham'ın kulübede oturma ihtimali bulunuyor. İngiliz yıldızın yedeğe çekilmesi halinde, Malili oyuncu El Bilal Toure ileri uçta görev alacak.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası