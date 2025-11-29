Süper Lig'in 14'üncü haftasında Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ikinci galibiyetini elde etti. Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öne geçtiği maçı 5-2 kaybeden ev sahibinde ise kötü gidiş devam etti.

İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor ile Radomir Djalovic yönetimindeki Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nın ev sahipliği yaptığı mücadele, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Tek golü 57'nci dakikada Laszlo Benes kaydetti.

Çaykur Rizerspor: 0 - Kayserispor: 1

Kasımpaşa'ya karşı 3-2'lik galibiyetin ardından bu sezon ikinci defa sahadan mutlu ayrılan konuk ekip, puanını 12'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Karadeniz temsilcisi ise 14 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Kayserispor, evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. Rizespor ise Konyaspor deplasmanına çıkacak.

Kayserisporlu oyuncular maç sonunda büyük sevinç yaşadı

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer (Dk. 70 Mithat Pala), Papanikolaou (Dk. 70 Halil İbrahim Dervişoğlu), Taylan Antalyalı (Dk. 31 Buljubasic), Rak-Sakyi, Jurecka (Dk. 58 Olawoyin), Emrecan Bulut (Dk. 31 Zeqiri), Sowe

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan Soyalp (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Mendes (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Mane (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Benes, Cardoso, Onugkha

Gol: Dk. 57 Benes (Zecorner Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Sagnan Dk. 90+6 Halil İbrahim Dervişoğlu (Çaykur Rizespor), Dk. 50 Furkan Soyalp, Dk. 66 Mendes, Dk. 90+5 Ramazan Civelek (Zecorner Kayserispor)

Editör:GÖKHAN KARATAŞ

