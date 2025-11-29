Kayserispor tek golle kazandı, Rizespor'da kâbus sürüyor
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ikinci galibiyetini elde etti. Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öne geçtiği maçı 5-2 kaybeden ev sahibinde ise kötü gidiş devam etti.
- Kayserispor'un tek golünü Laszlo Benes 57. dakikada attı.
- Bu sezon Kayserispor ikinci kez sahadan galip ayrıldı.
- Kayserispor puanını 12'ye yükseltirken Rizespor 14 puanda kaldı.
İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor ile Radomir Djalovic yönetimindeki Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nın ev sahipliği yaptığı mücadele, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Tek golü 57'nci dakikada Laszlo Benes kaydetti.
Kasımpaşa'ya karşı 3-2'lik galibiyetin ardından bu sezon ikinci defa sahadan mutlu ayrılan konuk ekip, puanını 12'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Karadeniz temsilcisi ise 14 puanda kaldı.
Süper Lig'in 15'inci haftasında Kayserispor, evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. Rizespor ise Konyaspor deplasmanına çıkacak.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer (Dk. 70 Mithat Pala), Papanikolaou (Dk. 70 Halil İbrahim Dervişoğlu), Taylan Antalyalı (Dk. 31 Buljubasic), Rak-Sakyi, Jurecka (Dk. 58 Olawoyin), Emrecan Bulut (Dk. 31 Zeqiri), Sowe
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan Soyalp (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Mendes (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Mane (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Benes, Cardoso, Onugkha
Gol: Dk. 57 Benes (Zecorner Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Sagnan Dk. 90+6 Halil İbrahim Dervişoğlu (Çaykur Rizespor), Dk. 50 Furkan Soyalp, Dk. 66 Mendes, Dk. 90+5 Ramazan Civelek (Zecorner Kayserispor)