Süper Lig'de derbi heyecanı: İşte 14'üncü hafta programı...
Trendyol Süper Lig'de 14'üncü hafta heyecanı yarın başlayacak. Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü derbi maçta kozlarını paylaşacak.
- Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak.
Süper Lig'de 14'üncü haftanın perdesi 28 Kasım Cuma günü açılacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
28 Kasım Cuma
20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)
29 Kasım Cumartesi
14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor (Çaykur Didi)
17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)
30 Kasım Pazar
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
1 Aralık Pazartesi
20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)