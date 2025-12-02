Göztepe, stadyumun isim hakkı için ISONEM ile anlaşarak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin adını “ISONEM Park” olarak yeniledi; iş birliği iki sezon boyunca geçerli olacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin isim hakkı için su yalıtım teknolojileri alanında faaliyet yapan ISONEM ile anlaşma imzaladı. Sponsorluk, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayacak.

"ÖNEMLİ BİR İŞBİRLİĞİ"

Gürsel Aksel Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Göztepe CEO’su Kerem Ertan, kulüp adına değerli bir adım attıklarını belirterek, tesisin yeni adının “ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi” olarak kullanılacağını ifade etti.

ISONEM'DEN DESTEK MESAJI

ISONEM Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kurt ise Göztepe’ye sponsor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güzel bir taraftarı bulamazsınız. Temennim o ki bu sene Avrupa’da da top koştururuz.” dedi.

ANLAŞMANIN KAPSAMI

İsim sponsorluğu anlaşmasının yanı sıra ISONEM’in, futbol takımının antrenman formalarında da yer alacağı belirtildi. İmzalanan anlaşma, 2026-2027 sezon sonuna kadar sürecek.



