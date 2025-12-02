Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezonki ilk maçında İmaj Altyapı Vanspor’u ağırlayarak 10. kez kupaya ulaşma mücadelesine başlıyor. Bordo-mavililer, son iki sezonda finalde kaybettikleri kupada yeniden şampiyonluğa odaklandı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, 4. eleme turunda İmaj Altyapı Vanspor’u sahasında ağırlayarak uzun süredir hasret duyduğu kupayı yeniden kazanma hedefiyle sahaya çıkacak. 3 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşma Trabzonspor'un sahası Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Bordo-mavililer, 4. eleme turunda İmaj Altyapı Vanspor’u konuk edecek

9 KEZ ŞAMPİYON, 17 KEZ FİNAL

Türkiye Kupası’nda ilk kez 1974-1975 sezonunda finale kalan Trabzonspor, bugüne kadar çıktığı 17 finalin 9’unda zafere ulaştı. Bordo-mavililer, kupada son olarak 2019-2020 sezonunda Alanyaspor’u 2-0 yenerek mutlu sona ulaşmıştı.

Karadeniz temsilcisi, geçmişte Beşiktaş ve Gençlerbirliği’ni ikişer kez; Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor’u ise birer kez finalde mağlup etti ve kupayı kazandı.

KUPADAKİ ZAFERLER

Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda ilk başarısını 1976-1977 sezonunda Beşiktaş’a karşı elde etti. Ardından 1977-1978’de Adana Demirspor, 1983-1984’te Beşiktaş, 1991-1992’de Bursaspor, 1994-1995’te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004’te Gençlerbirliği, 2009-2010’da Fenerbahçe ve 2019-2020’de Alanyaspor karşısında kupaya uzandı.

Karşılaşma, 3 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak

SON 2 FİNALDE HÜSRAN

Trabzonspor, son iki sezonda final oynamasına rağmen kupayı kazanamadı.

2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki finalde Beşiktaş’a 3-2 yenilen bordo-mavililer, geçen sezon da Gaziantep’te Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak kupaya ulaşamadı.

Trabzonspor Süper Lig'de 9 galibiyet, 4 beraberlik ve tek mağlubiyetle 31 puan toplayarak puan tablosunda 3'üncü sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ligdeki şampiyonluk iddiasının yanı sıra kupada da güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.

