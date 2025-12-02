Kötü gidişattan dolayı gerilimin tırmandığı Nice'te, Lorient mağlubiyetinin ardından tansiyon zirveye çıktı. Takımın antrenman merkezine varmasıyla birlikte yüzlerce taraftar oyuncularla karşı karşıya geldi; Moffi ve Boga’nın darp edilip ırkçı hakaretlere maruz kalmasıyla skandal boyutuna ulaştı. Kulüp ve futbolcular sendikası sert tepki gösterirken, bazı taraftarlar iddiaları yalanlıyor.

Fransız gazetesi RMC Sport'un haberine göre Ligue 1’de 30 Kasım Pazar günü Lorient karşısında alınan 3-1’lik yenilginin ardından OGC Nice’in evlerine dönüşü skandal şiddet olayları sebebiyle gölgelendi. Pazar gecesi antrenman merkezinde toplanan yaklaşık 400 taraftar, oyunculara sert tepkiler gösterdi. Protesto sırasında Terem Moffi ve Jérémie Boga’nın darp edildiği ve ırkçı hakaretlere maruz kaldığı iddia edildi. Her iki oyuncu da olay sonrası polise şikâyette bulundu ve sağlık raporu aldı.

Darp edilen oyunculardan birisi Terem Moffi

SENDİKTA TEPKİ GÖSTERDİ

Fransız futbolcular sendikası (UNFP), saldırıları sert bir dille kınayarak oyuncularla temasa geçtiğini ve gerekli görülürse davaya müdahil olacağını duyurdu.

TARAFTARLARDAN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Olay yerinde bulunan bazı taraftarlar ise yaşananların fiziksel saldırı değil “sert bir tartışma” olduğunu iddia etti. Buna karşın oyuncuların ifadeleri ve şikâyet dosyaları, olayların daha ciddi olduğunu gösteriyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

OGC Nice, sportif başarısızlık nedeniyle taraftarların öfkesini anladığını ancak antrenman merkezindeki taşkınlıkları “kesinlikle kabul edilemez” diye nitelendirdi.

RMC Sport yorumcuları, taraftarların tepkisinin anlaşılır olsa da fiziksel şiddetin her türlü sınırı aştığını belirtti. Rothen, “Kimse bir oyuncuyu döverek onu daha iyi oynamaya zorlayamaz” dedi.

Jeremie Bogo, taraftarlar tarafından ırkçılığa maruz kaldı

KRİZ BÜYÜYOR

Nice’teki olaylar, kulübün sportif krizi ve yönetimsel sorunlarının bir yansıması olarak görülüyor. Olaylarla ilgili soruşturma sürerken, takımın geleceği üzerindeki belirsizlik giderek artıyor.

OGC Nice bu sezon 14 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı ve sıralamada 10'uncu sırada. Avrupa Ligi'nde ise tüm maçlarda mağlup oldular ve sonuncu sıradalar.

