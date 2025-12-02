Karadeniz ekibi Samsunspor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşılaştığı Alanya’ya 91’de puan verdi.

Süper Lig’de ve Avrupa’da hedefine emin adımlarla giden Samsunspor evinde Alanya’yı misafir etti. Konferans Ligi dönüşü ligde de iddiasını devam ettiren ve 13 maçta tek yenilgisi bulunan kırmızı beyazlılar aradığı golü erken buldu. Ev sahibi ekip 15’te Zeki Yavru’nun ortasında Anthony Musaba ile ağları havalandırdı. Samsunspor devreye 1-0 önde girdi.

GÜVEN EŞİTLEDİ

Son maçlarda düşüşte olan ve dört maçtır galibiyet yüzü göremeyen Alanyaspor, beraberlik golü için yüklendi. 91’de Ümit Akdağ’ın ortasında Güven Yalçın eşitliği sağladı: 1-1. Akdeniz ekibi çok kritik bir beraberlik alırken tek isabetli şutu gol olan Samsunspor derbi haftasında öne geçmesine rağmen skoru tutamadı ve önemli iki puan kaybı yaşadı.

Editör:EMRAH TAŞÇI

