Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki kritik kararlar, Trio ekibi tarafından tek tek değerlendirildi. Eski hakemler maçtan sonra gündeme oturan penaltı ve kırmızı kart pozisyonları için net yorumlar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorla ekipler sahadan birer puanla ayrılırken, zirvede puan farkı değişmedi. Sarı kırmızılılar, ikinci sıradaki takipçisi Fenerbahçe'nin bir puan önünde liderliğini sürdürdü. Kadıköy'deki mücadelede sarı kırmızılıların golünü 27. dakikada Alman orta saha Lorey Sane kaydetti. Fenerbahçe'nin beraberlik golü ise 90+5. dakikada Jhon Duran'dan geldi. Derbide, pozisyonlardan daha çok konuşulan tartışmalı hakem kararları maçın ardından Trio ekibi tarafından yorumlandı.

GOL İPTALİ DOĞRU KARAR MI?

44. dakikada Fenerbahçe'nin golünün iptal edilmesi doğru karar mı?

Bülent Yıldırım: “İki şey var. Birincisi Davinson'un çenesine Edson'un kolla müdahalesi var mı? İkincisi Skrinar'ın elle oynaması. Elle oynama kararı ve VAR müdahalesi doğru. Kol doğal konumda değil. Bu golün iptali doğru.”

Bahattin Duran: “Çok net, uzaktan gelen top, Skriniar'ın kolu doğal konumda değil. İptal kararı ve VAR müdahalesi doğru.”

Deniz Çoban: "İptal kararı ve VAR müdahalesi doğru."

GALATASARAY'IN POZİSYONU PENALTI MI?

45+6. dakikada Yasin Kol'un, Barış Alper'in yerde kaldığı pozisyonda devam kararı vermesi doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Çok küçük bir temas var, penaltı gerektirecek bir ihlal yok. Hakemin kararı doğru. Ufak bir kontak var."

Bahattin Duran: "Hakem kararı doğru. Fenerbahçe kalecisi Ederson risk alarak gitti. Kontrolsüz kaymadı, durdu ve elini yere koydu. Yüzünü de geri çekti. Yüzünü çekmese penaltı olacak. Çok küçük bir temas var. Penaltı gerektirmez."

Deniz Çoban: "Hakemin yorumuna saygı duyuyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum."

SKRINIAR'IN MÜDAHALESİ SARI KART MI KIRMIZI KART MI?

65. dakikadaki Skriniar - Sara mücadelesi kırmızı kart mı?

Bahattin Duran: “Skriniar'ın yaptığı hareket çok net bir şekilde faul. Sınırlarda. Ssrı karttan başlar pozisyon. Güç transferi olsa, o ayak daha esnese, o gücü aktarsa, biraz daha yukarı bassa... Skriniar'in şansı şu; bileğin yanına bastı ve tarayıp aşağı indi. Kramponun yanına da geldi. Skriniar'ın burada kesinlikle sarı kart görmesi gerekirdi. Bu çok net bir sarı kart. Sarı kartı kabul ediyorum. Güç transferi yok. Bileğin üstüne gelmiyor. Kramponun yanına da geliyor. Sara'nın ayağı esnememiş”

Bülent Yıldırım: "Bunu kaçırmak yakışık almadı. Bu sınırda bir hareket. Bileğe otursa güç transferi olacak, yaralayıcılık olacak. Bu haliyle sınırda. Kesinlikle sarı kart verilmeliydi ve atlanmamalıydı."

Pozisyonu Chelsea-Arsenal maçında Caicedo'nun kırmızı kart gördüğü müdahaleyle kıyaslayan ESPN, iki pozisyonun görüntüsünü kullanarak, "Moises Caicedo, Chelsea-Arsenal maçında Mikel Merino'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Milan Skriniar, Fenerbahçe-Galatasaray maçında Gabriel Sara'ya yaptığı müdahale nedeniyle herhangi bir faul almadı." ifadelerini kullandı.

Deniz Çoban: "Chelsea - Arsenal maçındaki kırmızı kartla bu karşılaştırıldı. İki arasındaki temel fark, hız şiddet ve yoğunluk. Moises Caicedo, tüm gücüyle ve iki ayağıyla birden sıçrayarak Merino'nun ayağına bastı. Kırmızı kartın olmazsa olmazı şiddet, güç transferi, yoğunluk var."

Bülent Yıldırım: "Caicedo olanca gücüyle basıp olanca gücüyle büküyor ve daha yükseğe basıyor."

Deniz Çoban: "Skriniar'a kırmızı kart çıksa VAR karışmazdı. Caicedo'nun kırmızı kartından şiddet ve güç transferi var."

JHON DURAN'IN GOLÜ GEÇERLİ Mİ?

90+5. dakikada Fenerbahçe'nin golü faulden ötürü iptal edilmeli miydi?

Bülent Yıldırım: "Hakemin kontrolünde gerçekleşen bir durum olmasaydı ben bu pozisyona yüzde yüz faul derdim. Bu olay yaşanırken hakem oyunu bırakıp kontrol dışı bir durum olacağını düşündü, Davinson da teması almak için durdu, Edson da arkadan gelip çarptı. Hakemin kararına saygı duyuyorum. Mücadelenin ardından da birbirlerine yoklama devam etti. Davinson, alan kapatıp durdu ve temas oldu. Edson'un yolunda durup kalça çıkardı."

Bahattin Duran: "Devam kararı doğru. Faul varsa da Davinson yaptı. Edson'un gitmesini engelledi."

Deniz Çoban: "Kural kitabındaki ifade 'Bir rakibin ilerlemesine engel olmak, top her iki oyuncunun da oynama mesafesinde olmadığında, rakip oyuncuya engel olmak, durdurmak, yavaşlatmak veya yönünü değiştirmeye zorlamak amacıyla rakibin koşu yoluna hareketlenmektir' Bir ihlal varsa onu yapan Davinson."

YASİN KOL'UN DERBİ KARNESİ

Deniz Çoban: "Bir derbi maç, kaos futbolu, hakem maçı kontrolünde tutmaya çalıştı. Kritik kararlarında hata yapmadı. Özellikle faul standartı ve kart yorumlarında bu seviyeye uygun olmayan vasatın altında kaldı. 50. dakikadan 90. dakikaya kadar faul yorumları... Çok net fauller ve kartlar atladı."

Bülent Yıldırım: "Düdükleriyle güven veremedi, vasatı aşamadı. İyi hakem yönetimi göremedik."

Bahattin Duran: "Faul standartlarında doğruyu bulamadı. Oyuncular güvenemedi. Maçın sonucunu etkilemedi ama vasatı aşamadı."

