Fenerbahçe ile Galatasaray derbisini izlemeye gidenler arasında Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun da yer aldı. Maç öncesi sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Dursun, Körfez ekibinin taraftarları tarafından topa tutuldu. Baskılara dayanamayan yıldız futbolcu derbiyle ilgili paylaşımlarını sildi.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de oynanan derbide 1-1 berabere kaldı. Derbiyi izleyenler arasında Kocaelispor’da son haftalarda çıkış yakalayan ve bu hafta Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada tek golü kaydeden Serdar Dursun da yer aldı.

Dursun'un kaldırdığı paylaşım

TARAFTAR KIZDI, DURSUN KALDIRDI

Dursun’un derbiyle ilgili paylaşımları ve sosyal medyaya yansıyan görüntüleri Kocaelisporlu taraftarın tepkisine neden oldu.

ÖZÜR BEKLİYORLAR

Taraftarlar, ‘Camiaya yakışmayan hareket’ olarak nitelendirirken, Serdar Dursun daha sonra derbi paylaşımlarını kaldırmak zorunda kaldı. Tribün liderleri ve paylaşımlara yorum yazan taraftarlar, Dursun’un camiadan özür dilemesi gerektiğini dile getirdi.

Editör:SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası